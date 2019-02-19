Ректор ИТМО назвал сроки восстановления здания, в котором произошло обрушение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Восстановление здания Университета ИТМО (Санкт-Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики), где 16 февраля произошло обрушение, по оценкам руководства вуза, займет от одного года до двух лет. Об этом сообщил журналистам ректор Владимир Васильев.

"По нашим оценкам - от одного года до двух лет", - сказал Васильев, отвечая на вопрос о сроках восстановления здания вуза.

Он добавил, что на данный момент еще не завершен разбор завалов, и пока непонятно состояние стены поврежденного корпуса. "Не проведен разбор, не выяснено до сих пор на сегодняшний день, как поведет себя капитальная стена корпуса, поэтому или она останется с дальнейшим укреплением, или ее будут разрушать", - отметил ректор, добавив, что для восстановления здания также будет подготовлен проект.

Васильев также добавил, что ущерб лабораториям из-за ЧП в вузе составил около 70 млн рублей.

"Понятны потери лабораторной и научной базы... По предварительным оценкам - около 70 млн рублей", - сказал ректор.

Он добавил, что в результате инцидента пострадали лаборатории химико-биологического кластера вуза, помещения по исследованиям нанотехнологий, материаловедения и физико-технического факультета.

Однако, по словам ректора, научные работы из-за этого не приостановились. "Научные работы не останавливаются, рассматривался вчера вопрос, нужна ли корректировка по грантам. <…> Все оценки руководителей - никаких сроков [проведения исследований] изменять не надо, и уже договорились с коллегами о проведении тех исследований, которые сейчас не могут осуществляться", - отметил ректор вуза.