{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава МИД Словакии пообещал прояснить ситуацию с блокировкой аккаунтов RT

По словам Мирослава Лайчака, ОБСЕ "понимает и поддерживает роль независимых СМИ и делает все для создания необходимых условий для этого"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Словакии, действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак пообещал связаться с представителем ОБСЕ по свободе СМИ Арлемом Дезиром для получения оценки ситуации вокруг блокировки аккаунтов RT в Facebook.

На эту тему

''Я с ним [с Арлемом Дезиром] свяжусь и попрошу его, чтобы он мне дал свою оценку этой ситуации [вокруг блокировки аккаунтов RT] и рекомендации, которые, конечно, я готов рассмотреть'', - отметил Лайчак, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам Лайчака, ОБСЕ "понимает и поддерживает роль независимых СМИ и делает все для создания необходимых условий для этого". "Как сказал господин министр Лавров, есть для этого институт представителя ОБСЕ по СМИ, им является опытный политик Арлем Дезир", - обратил внимание словацкий министр.

Как сообщила в понедельник главный редактор RT Маргарита Симоньян, Facebook заблокировала страницу одного из проектов телеканала. В Telegram-канале RT поясняется, что проект In the Now, страницы которого оказались заблокированы, делает ведущая телеканала Анисса Науэй. У проекта и нескольких его сателлитов более 2,5 млрд просмотров видео, уточнили в RT.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСловакияРоссияЛайчак, Мирослав
Комитет Госдумы поддержал ужесточение уголовного наказания для лидеров ОПГ
Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьей "Занятие высшего положения в преступной иерархии", согласно которой за это вводится наказание в виде лишения свободы на 8-15 лет
Читать полностью