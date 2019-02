Глава МИД Словакии пообещал прояснить ситуацию с блокировкой аккаунтов RT

''Я с ним [с Арлемом Дезиром] свяжусь и попрошу его, чтобы он мне дал свою оценку этой ситуации [вокруг блокировки аккаунтов RT] и рекомендации, которые, конечно, я готов рассмотреть'', - отметил Лайчак, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам Лайчака, ОБСЕ "понимает и поддерживает роль независимых СМИ и делает все для создания необходимых условий для этого". "Как сказал господин министр Лавров, есть для этого институт представителя ОБСЕ по СМИ, им является опытный политик Арлем Дезир", - обратил внимание словацкий министр.

Как сообщила в понедельник главный редактор RT Маргарита Симоньян, Facebook заблокировала страницу одного из проектов телеканала. В Telegram-канале RT поясняется, что проект In the Now, страницы которого оказались заблокированы, делает ведущая телеканала Анисса Науэй. У проекта и нескольких его сателлитов более 2,5 млрд просмотров видео, уточнили в RT.