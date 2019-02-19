На Ставрополье в рамках региональной программы проведен капремонт 1,5 тыс. домов

СТАВРОПОЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Капитальный ремонт проведен в 1,5 тыс. многоквартирных домов Ставропольского края в рамках реализуемой с 2015 года региональной программы. Об этом сообщил во вторник ТАСС генеральный директор краевого Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Евгений Бражников.

"Мы насчитываем 1,5 тыс. домов [с проведенными ремонтами], программа действует с 2014 года, по факту сбор взносов на капитальный ремонт начался в 2015 году, тогда и началась эта работа", - сказал он.

В краевую программу капитального ремонта включены 9 096 многоквартирных домов площадью 27,5 млн квадратных метров, она рассчитана до 2043 года. В 2019 году в Ставропольском крае планируется отремонтировать 998 многоквартирных домов, стоимость работ составит порядка 2,3 млрд рублей.

По словам Бражникова, собираемость взносов за капремонт в крае по итогам 2018 года составила порядка 97%. "Сбор взносов на счете регионального оператора ведут жители порядка 7,7 тыс. домов, около 1,4 тыс. домов формируют взносы на спецсчетах... На спецсчетах фондов формируется в среднем на 30% больше, чем у всех домов, находящихся в управлении оператора", - отметил Бражников.