Медведев поздравил Санкт-Петербургский политехнический университет со 120-летием

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) со 120-летним юбилеем вуза. Телеграмма опубликована во вторник на сайте правительства.

"Сегодня университет сохраняет и приумножает свои богатые традиции. А главное - как и прежде, славится образованием высокого уровня, является лидером в области цифровых технологий и внедрения компьютерного инжиниринга в производство", - говорится в телеграмме.

Медведев отметил талантливый профессорско-преподавательский коллектив, который передает знания, опыт и любовь к науке молодому поколению. Глава правительства заметил, что в Политехе созданы отличные условия для освоения профессий, а также применяется практико-ориентированный подход к обучению, который дает возможность готовить инженеров высочайшего класса.

"Научные центры и современные лаборатории Политеха позволяют студентам совершать открытия, проводить уникальные исследования, осуществлять инновационные проекты и разработки, апробировать их на практике. Все это демонстрирует огромный научный и интеллектуальный потенциал университета, который соответствует лучшим мировым стандартам", - добавил Медведев, пожелав коллективу и студентам вуза удачи, успехов и всего наилучшего.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) образован 19 февраля 1899 года. Университет считается одним из крупнейших технических вузов России. С 2010 года имеет статус национального исследовательского университета. С Политехом связана деятельность лауреатов Нобелевской премии П. Л. Капицы, Н. Н. Семенова, Ж. И. Алфёрова, академиков А. Ф. Иоффе, И. В. Курчатова, А. А. Радцига, Ю. Б. Харитона и других ученых, чьи достижения определили становление и развитие отечественной науки и техники.