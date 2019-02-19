Путин считает необходимым воспитывать у молодежи уважение к отечественной истории

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Делай, как я!", который пройдет в Москве с 19 по 23 февраля. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Нужно воспитывать у молодого поколения уважение к героическим страницам отечественной истории, чувство гордости за богатейшее духовное и культурное наследие нашего народа. Только обращаясь к своим истокам, сохраняя связь времен, можно двигаться вперед, добиваться высоких целей", - говорится в послании президента.

По словам главы государства, форум объединяет руководителей и курсантов военно-патриотических центров из разных регионов страны, способствуя повышению профессиональной компетентности специалистов в этой сфере, а также содействует продвижению передовых форм и методов воспитания молодежи.

"Именно от педагогов и наставников, их знаний, таланта и любви к избранному делу во многом зависит мировоззрение юношей и девушек, их приверженность традициям патриотизма и гражданственности, выбор жизненного пути", - подчеркнул президент, пожелав участникам успешной работы и всего самого доброго.