Медведев поздравил победителей XIX Всероссийского конкурса "Инженер года - 2018"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравление победителям XIX Всероссийского конкурса "Инженер года - 2018" и лауреатам молодежной премии "Надежда России". Телеграмма опубликована во вторник на сайте правительства РФ.

"Эта награда по традиции вручается настоящим новаторам, тем, кто находит практическое применение самым смелым и передовым идеям. Ваша профессия по праву считается одной из наиболее востребованных в обществе. Развитие нашей страны невозможно без новых технологий, без кропотливой исследовательской работы и решения сложных, нестандартных задач", - говорится в сообщении.

Глава правительства отметил, что благодаря инновационным разработкам и гибкому мышлению молодого поколения инженеров российская экономика становится сильной и конкурентоспособной. Он также подчеркнул, что знания и достижения молодых инженеров необходимы для реализации национальных проектов.

"Важно, чтобы молодые люди, которые выбрали для себя профессию инженера, могли в полной мере реализовать свои способности, а их работа получала широкое признание. Ее престиж и популярность вы укрепляете собственным примером", - заключил Медведев.