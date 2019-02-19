Пятерых пострадавших при взрывах газа в Ингушетии отправили спецбортом в Нижний Новгород

МАГАС, 19 февраля. /ТАСС/. Троих детей и двоих женщин, пострадавших при двух взрывах газа, которые произошли в понедельник в Назрановском районе Ингушетии, отправили спецбортом МЧС Ил-76 из республики в федеральный ожоговый центр Нижнего Новгорода. Об этом ТАСС сообщила министр здравоохранения республики Марем Арапханова.

Ранее сообщалось, что при взрыве бытового газа в Назрани пострадали пять человек - трое детей и двое взрослых. Также произошел взрыв в частном доме сельского поселения Кантышево, в результате пострадала женщина.

"По поручению главы региона мы заранее договорились, что в регион прибудет спецборт МЧС Ил-76, на нем мы и отправили в федеральный ожоговый центр пятерых пострадавших при взрывах, это трое детей и две женщины. Состояние шестой пострадавшей - пожилой женщины, врачи оценили как слишком тяжелое - она не транспортабельна, всю необходимую помощь ей окажут в республике", - сказала Арапханова.

Спецборт оснащен современным оборудованием и специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют во время полета оказывать медицинскую помощь пострадавшим. На протяжении всего рейса пациентов будут сопровождать медики Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России и Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ.