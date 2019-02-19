Санкт-Петербургский политехнический университет отпраздновал 120-летие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония празднования 120-летия Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) собрала в Белом зале университета многочисленных выпускников вуза - ученых, преподавателей, руководителей компаний. Также церемонию посетили руководители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"Чем всегда отличался Политех, конечно, настойчивостью, конечно, стремлением, конечно, своим преподавательским составом. Я хочу вас всех от души поздравить с днем рождения, потому что Политех - это движение вперед, это наше будущее, это за грань того будущего, которое мы с вами можем представить", - сказал на церемонии врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Самое главное, что к этой дате коллектив подошел со знаком качества, все сегодня знают, что диплом Политеха - это высший знак качества не только в России, но и в ближнем и дальнем зарубежье. Сегодня все студенты, получая диплом, гордятся им, много работников правительства Ленинградской области и Санкт-Петербурга закончили Политех", - сказал в своей речи губернатор Ленинградской области, на территории которой расположен филиал Политеха, Александр Дрозденко.

Также свои поздравления вузу направили многочисленные государственные органы, вузы и общественные организации. Так, вуз, носящий имя Петра Первого поздравил экипаж тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий".

Помимо торжественного концерта, в стенах университета также прошла церемония гашения художественных маркированных конвертов, приуроченных к юбилейной дате. После нее было подписано соглашение между вузом и "Почтой России" о сотрудничестве.