Мадрид признает, что для эксгумации Франко нужно разрешение монахов-бенедиктинцев или суда

МАДРИД, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство Испании признает, что для эксгумации диктатора Франсиско Франко (1892-1975) из гробницы в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида необходимо разрешение монахов-бенедиктинцев или одобрение компетентного судебного органа. Об этом сообщило во вторник агентство Europa Press.

По его информации, в соглашении, которое предусматривает перенос останов диктатора, кабмин признает, что для реализации процедуры ему нужно либо разрешение монахов, обслуживающих базилику, либо Верховного суда. В утвержденном правительством документе также говорится о том, что семье Франко дается 15 дней на выбор места для перезахоронения каудильо.

При этом Мадрид настаивает на том, чтобы внуки диктатора отказались от идеи переноса останков в склеп собора Альмудена в столице и отдали предпочтение другому месту, которое бы не создавало проблем для безопасности и общественного порядка.

Ранее родственники Франко заявляли, что в случае его эксгумации они выступают за перенос останков в Альмудену. Кроме того, семья каудильо говорила о готовности обратиться в Верховный суд страны из-за несогласия с позицией Мадрида.

Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Он скончался в возрасте 82 лет в мадридской больнице от сердечного приступа. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство "Долины павших" велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.