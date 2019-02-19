Жители Ростовской области могут узнать о переходе на цифровое телевещание в МФЦ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Многофункциональные центры госуслуг (МФЦ) в Ростовской области теперь консультируют по вопросам перехода на цифровое телевещание, сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области.

Сообщается, что трехстороннее соглашение об этом подписали региональное министерство информационных технологий и связи, уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и областной радиотелевизионный передающий центр.

"Консультации будут проводиться еженедельно по средам, с 15:00 до 17:00, на площадках 55 многофункциональных центров во всех муниципальных образованиях области. Наши специалисты готовы ответить на все вопросы, касающиеся цифрового телевидения: как настроить телевизор, какую купить приставку и где, как правильно установить антенну и многие другие", - цитирует управление министра информационных технологий и связи региона Германа Лопаткина.

Отключение аналогового телевизионного вещания в РФ будет проходить в три этапа и завершится 3 июня 2019 года. Пользователям телевизоров, которые были приобретены до 2012 года, необходимо купить приставки DVB T2, а также проверить телеприемники более позднего года выпуска на предмет поддержки данного стандарта. По словам Клычкова, к переходу на цифровое телевещание в регионе все готово.