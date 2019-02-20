Красноярская епархия запросит правовую оценку продажам алкоголя в бутылках в виде часовни

КРАСНОЯРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Продажа алкоголя в бутылках в виде часовни Параскевы Пятницы вызвала многочисленные жалобы верующих, Красноярская епархия Русской православной церкви намерена обратиться в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку таким продажам. Об этом в среду ТАСС сообщил официальный представитель епархии Андрей Скворцов.

Православная часовня один из исторических символов Красноярска. Фотографии водочных бутылок в виде часовни, продающихся в одном из супермаркетов, появились в социальных сетях.

"К нам (в епархию) обратились верующие люди, мы не можем игнорировать их мнение. Сейчас готовим обращение в правоохранительные органы, юристы нам подскажут куда именно, чтобы получить правовую оценку данному факту", - сказал Скворцов.

Он добавил, что с морально-нравственной точки зрения такой маркетинговый ход производителя, когда совмещается бутылка спиртного напитка и православная святыня, можно назвать "дурновкусием".

Каменная часовня во имя Параскевы Пятницы была построена в 1855 году на вершине Караульной горы на месте обветшавшей деревянной часовни. Имеет статус памятника архитектуры местного значения и включена в список рекомендованных на федеральную охрану. Часовня изображена на десятирублевой купюре.