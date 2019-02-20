Из башкирского города Сибай в Крым на лечение отправили 250 детей

УФА, 20 февраля. /ТАСС/. Из башкирского города Сибай, где тление руды на заброшенном карьере привело к загрязнению воздуха диоксидом серы, отправились на лечение в санаторий "Мечта" в Евпатории 250 детей. Об этом в среду на своей странице в соцсети "Вконтакте" сообщил мэр города Рустем Афзалов.

С декабря 2018 года в Сибае действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы от карьера, специалисты ведут проливку очага илистой массой и водой. В ходе посещения Башкирии в январе глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что санатории полуострова готовы принять 500 детей из Сибая на лечение и профилактику из-за сложной экологической ситуации в городе.

"Проводили в Крым наших ребят. 250 детей сегодня встретит санаторий "Мечта" в Евпатории. Их сопровождают 29 взрослых, среди которых опытные педагоги и медицинские работники. Группа вылетает из Магнитогорска в Симферополь, и оттуда автобусами до здравницы", - написал Афзалов.

В "Мечте" юных сибайцев ждут оздоровительные процедуры, 5-разовое питание, бассейн, тренажерный зал и спортплощадки, дискотеки, конкурсы, концерты, экскурсии по историческим местам Крыма. По данным властей города, в Крым отправились дети из семей, проживающие в санитарной зоне недействующего карьера. Следующую группу планируется отправить на полуостров в марте.