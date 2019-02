Кандидаты из 14 стран претендуют на профессорские ставки в Тюменском госуниверситете

ТЮМЕНЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Кандидаты из 14 стран приедут в Тюмень для участия в конкурсном отборе на закрытие профессорских ставок в Тюменском государственном университете (ТюмГУ). Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе вуза.

"С 7 по 10 марта состоится третий ежегодный конкурс по отбору профессоров в Школу перспективных исследований ТюмГУ, кандидаты из 14 стран, обладатели степени PhD ведущих университетов мира, приедут в Тюмень для участия в проектно-аналитической сессии, на которой они будут разрабатывать и защищать междисциплинарные исследовательские проекты", - сказал собеседник агентства.

По информации ТюмГУ, на конкурс приедут 23 финалиста, которые были отобраны из 153 кандидатов в ходе двух предварительных этапов. "В первый день сессии - 7 марта - каждый из участников выступит с 10-минутной презентацией своего исследовательского опыта и интересов, у публики будет возможность задать каждому выступающему несколько вопросов", - добавили в пресс-службе.

С 8 по 10 марта пройдут пленарные обсуждения проектов, которые будут транслироваться в онлайн с синхронным русским переводом. "Проекты кандидатов будут оцениваться с точки зрения их вклада в мировую дискуссию о наиболее важных проблемах социогуманитарных дисциплин, биологии и IT", - отметили в пресс-службе.

Участники мероприятия - профессора, получившие PhD степени в различных университетах мира, среди которых Yale University (USA), University of Chicago (USA), Trinity College Dublin (Ireland), University of Sussex (UK), Paris 1 Panthon-Sorbonne University (France) and the University of Milan (Italy), University of Amsterdam (the Netherlands), Concordia University (Canada), Ritsumeikan University (Japan) и другие.

Школа перспективных исследований - новое научно-образовательное подразделение ТюмГУ - открылась в 2017 году в рамках проекта повышения глобальной конкурентоспособности российских университетов "5-100". В школе на постоянной основе работает 21 преподаватель-исследователь из семи стран. Образовательная программа школы включает в себя социогуманитарные дисциплины, которые пересекаются с информационными технологиями и биологией. Бакалавриат школы отличает билингвальность - преподавание ведется на русском и английских языках.