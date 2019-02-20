Кузнецова заявила о планах провести масштабный мониторинг питания в детских учреждениях

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила о планах провести масштабный мониторинг качества питания в детских учреждениях.

"В ближайшее время вместе с Советом отцов, оценив самые успешные региональные практики, мы запустим масштабный общественный мониторинг детского питания: проблема невкусной еды, разных столов и питания детей с особенностями станут предметом особого внимания", - сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба детского омбудсмена, в среду на Всероссийском форуме отцов в Екатеринбурге.

Сегодня, по словам Кузнецовой, есть эффективные практики контроля за питанием детей. При этом она подчеркнула значимость общественного и родительского контроля за качеством питания.

"Никакие меры не будут эффективны, если родители не будут давать обратную связь, если не будет народного контроля", - отметила Кузнецова.