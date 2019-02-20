В Кировской области создадут цифровую карту лесов с помощью спутниковых технологий

КИРОВ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют создать с помощью технологий дистанционного зондирования земли цифровую карту лесов для онлайн-мониторинга за состоянием леса и выявления незаконных рубок, рассказал в среду ТАСС министр информационных технологий и связи региона Юрий Палюх.

"Мы активно обсуждаем применение дистанционного зондирования земли именно в лесной отрасли, что для нашего региона особенно актуально, планируем создать цифровую карту лесов. Мы хотим видеть в режиме онлайн состояние дел в каждом нашем лесничестве, понимать, сколько у нас леса сегодня, видеть все движение древесины и фиксировать злоупотребления. Сейчас мы готовим стратегию создания такой карты совместно с министерством лесного хозяйства", - сказал Палюх.

По словам министра, о сроках создания цифровой карты говорить пока рано, так как предстоит решить ряд технических вопросов.

"У нас собственных спутников нет, сейчас мы получаем материалы от Роскосмоса, но они не могут обеспечить нам выполнение этой задачи. Мы изучаем рынок, ищем, где можно получать нужные снимки достаточного для нас качества с необходимой периодичностью. Рассматриваем также альтернативные варианты получения информации - есть технологии радиолокационного зондирования, беспилотники", - пояснил министр.

Он уточнил, что финансовых затрат из бюджета на создание цифровой карты не потребуется, министерство рассчитывает найти партнера, который был бы заинтересован в этой работе. Министр рассказал, что мониторинг лесов с использованием технологий дистанционного зондирования земли сейчас также проводится, но он ограничен только несколькими лесничествами и не позволяет получить общую картинку состояния лесов.

"Мы хотим масштабировать эту работу на всю область", - сказал Палюх.

С помощью спутниковых технологий власти намерены также вести онлайн-мониторинг добычи полезных ископаемых.

"Мы прорабатываем этот вопрос с министерством охраны окружающей среды, мы нанесли на карту границы всех легальных участков добычи, оснастим всю технику навигаторами с датчиками ГЛОНАСС и будем в режиме онлайн мониторить, не выходят ли машины за границы зон. Кроме того, инспекторы, которые будут реагировать на нарушения, смогут исследовать труднодоступные места с помощью квадрокоптеров", - уточнил Палюх.

Эту работу министерство планирует организовать весной.

По данным областного правительства, спутниковый мониторинг используется в регионе также для выявления несанкционированных свалок и незаконной добычи полезных ископаемых. Для мониторинга в 2018 году использовали высокодетальные материалы космической съемки аппаратов "Ресурс-П" и "Канопус-В", полученные от госкорпорации "Роскосмос" Часть территорий исследовалась с помощью материалов космической съемки со спутника Santinel-2 - эти материалы получены из открытых источников.