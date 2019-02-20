Детям из России собрали на благотворительном концерте $3 тыс. на лечение в Южной Корее

СЕУЛ, 20 февраля. /ТАСС/. Благотворительный концерт "Открывая сердце" для детей из России и СНГ, проходящих длительное и дорогостоящее лечение в клиниках Республики Корея, прошел во вторник вечером в Сеуле. Мероприятие организовано Координационным советом организаций российских соотечественников (КСОРС) при поддержке российского посольства и федерального агентства "Россотрудничество".

В концерте приняли участие российские и корейские музыканты, вокально-хореографический ансамбль "Московия" и другие творческие коллективы соотечественников, состоялись благотворительный аукцион и ярмарка детской литературы. Как сообщили в среду корреспондент ТАСС организаторы, за вечер удалось собрать более 3 млн вон (около $3 тыс.).

Южная Корея является популярным направлением в мире для медицинского туризма. В этой стране находится множество современных специализированных медицинских центров.