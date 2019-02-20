Горняки еще одной шахты в Донецкой области Украины бастуют из-за долгов по зарплате

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Горняки шахты "Кураховская" госпредприятия "Селидовуголь" на подконтрольной Киеву части Донецкой области присоединились к протестам из-за задолженности по заработной плате и отказались приступать к работе. Об этом сообщил председатель местной первичной профсоюзной организации Независимого профсоюза горняков Украины Алексей Сорока.

"150 горняков шахты "Кураховская" госпредприятия "Селидовуголь" провели посменные сборы, спустились в забой, но отказались приступать к работе, требуя погашения задолженности по заработной плате", - цитирует его пресс-служба профсоюза.

Уточняется, что самая большая задолженность перед работниками непромышленной группы, которые не получали зарплату три месяца.

Накануне 44 горняка шахты 1/3 "Новогродовская", которая также принадлежит "Селидовуглю", отказались подниматься на поверхность, требуя погасить задолженность по заработной плате. По данным профсоюза, общий долг по заработной плате на данном госпредприятии составляет 250 млн гривен (около $92 млн), также есть отдельные случаи невыплаты зарплаты за 2016 и 2017 годы.

Украинские шахтеры государственных предприятий разных регионов страны систематически устраивают акции протеста в связи с долгами по зарплате. Ранее глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец сообщал, что всего государство задолжало горнякам 697 млн гривен (около $25 млн). 10 января 2019 года генеральный секретарь Глобального Союза IndustriALL - международной федерации профсоюзов - Вальтер Санчес обратился к президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием немедленно удовлетворить законные требования работников государственных шахт по невыплаченной заработной плате и вопросам охраны здоровья и безопасности.