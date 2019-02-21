Куда уходит время? Пять мифов о тайм-менеджменте

Психологи называют прокрастинацию, то есть болезненную привычку откладывать дела на потом, настоящей проблемой современного мира. Отчасти это связано с развитием гаджетов и популярностью социальных сетей: люди отвлекаются от важных дел на то, чтобы пролистать ленту или оставить комментарий. А затем появляются и другие "дела" — попить кофе, посмотреть какое-нибудь веселое видео, почитать отзывы на фильм или книгу. На эти занятия уходит весь день, а важные задачи остаются нерешенными. Можно попробовать систему управления временем, но поможет ли это?

Специалист по тайм-менеджменту Евгений Лавров развенчал мифы об этом подходе и дал несколько рекомендаций по контролю над своими делами.

Миф №1. Тайм-менеджмент нужен только тем, кто все время опаздывает

Тайм-менеджмент переводится с английского как "управление временем". Однако, по словам Евгения Лаврова, значение термина шире. Это, скорее, управление своей жизнью. "Это не про время, а про цели. Любой человек, вне зависимости от уровня самоорганизации, в Новый год ставит перед собой какие-то задачи. Так что тайм-менеджмент нужен всем", — говорит он.

Совет: как осознанно использовать время (подойдет даже тем, кто никогда не опаздывает)

Со следующего утра начните осознанно подходить к использованию времени. После пробуждения не лезьте сразу в соцсети, а встаньте и выгляните в окно. Сделайте легкую зарядку. Это наполняет энергией. Затем запишите на листок или в специальное приложение дела, которые хотите сделать сегодня. Не нужно расписывать весь день полностью, достаточно обозначить главное, а на второстепенное можно не отвлекаться. В течение дня выполняйте задачи по очереди, начиная с наиболее важной.

Миф №2. Планирование — это скучно, оно убивает спонтанность и творчество

Этот миф родился потому, что часто на тренингах дают советы: планировать нужно каждую минуту, а в процессе фиксировать все потраченное время. Однако Лавров считает, что не стоит воспринимать это буквально. "Я всегда рекомендую планировать не больше 60% времени, чтобы были окна на всегда прилетающие в течение дня задачи", — рассказывает Лавров. Тогда останется время и на спонтанность.

При таком планировании нужно обозначить для себя несколько важных задач, от которых отказаться нельзя. Например, в 10.00 и в 14.00 — совещания, в 19.00 — поход в кино. В промежутках нужно наметить и другие дела, мелкие и крупные, которые не привязаны ко времени. И утром вместо просмотра ленты в соцсетях можно сделать несколько мелких дел, которые постоянно откладываются. "Несколько таких задач выполнили утром, у нас уже есть и задел на день, и легкое удовлетворение", — говорит Лавров.

Планирование позволяет полностью сосредоточиться на чем-то одном, освободив голову от посторонних мыслей. А значит, креативность только повышается.

Совет: как не отвлекаться на соцсети

Прежде всего, нужно понять, что это действительно мешает. В некоторых смартфонах есть функция, позволяющая ограничить время пользования соцсетями в сутки. Когда человек исчерпал свой лимит, приложение блокируется. Можно попробовать и не столь кардинальный метод: попробуйте фиксировать, сколько времени вы проводите в телефоне. Это позволит осознать, как много часов вы тратите впустую вместо того, чтобы "инвестировать" в достижение какой-то важной цели. Осознание проблемы — первый шаг к ее решению.