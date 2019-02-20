Мосгордума поддержала проект постановления о стандарте детских комнат в ТЦ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы одобрили проект постановления, предусматривающий поправки в федеральные законы, которые будут регламентировать работу и условия пребывания детей в игровых комнатах, расположенных в торговых центрах. В ближайшее время столичный парламент направит проект закона на рассмотрение в Государственную думу, передает в среду корреспондент ТАСС.

На данный момент деятельность игровых комнат законодательно никак не регламентируется, к тому же нет единого перечня требований к сотрудникам, которые присматривают за детьми.

"В крупных торговых центрах и некоторых ресторанах организованы детские комнаты, где любой приходящий может оставить своего ребенка на время и хорошо провести время, при этом быть уверенным, что ребенок будет под присмотром. Но многие ли понимали и многие ли интересовались: "А те люди, которые присматривают за вашим ребенком, имеют ли медицинские книжки, имеют ли они соответствующее образование, чтобы заниматься присмотром за ребенком?" <...> Проработав законодательную базу, мы увидели, что необходимо внести изменения в два федеральных закона: "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - сказала председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко.

Большинство депутатов поддержали постановление. Законопроектом предлагается нормативно закрепить понятие "временный присмотр за детьми", под которым подразумевается комплекс мер по организации временного досуга детей в специально отведенном помещении, и не предполагающее получение детьми образования.

Также проектом закона предполагается, что временный присмотр за детьми будет осуществляться при наличии информированного добровольного согласия родителей. Кроме того, законопроектом устанавливается ряд требований к лицам, осуществляющим временный присмотр за детьми: наличие личной медицинской книжки и отсутствие судимости. Также таким лицам будет необходимо пройти гигиеническое воспитание и обучение.