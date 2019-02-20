В Минобрнауки не исключают выделения денег ИТМО на ликвидацию последствий обрушения здания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Заседание комиссии, созданной Министерством науки и высшего образования РФ после обрушения в петербургском Университете ИТМО, прошло в Москве. Члены комиссии запросили у вуза пакет документов и обсуждали вопрос возможной финансовой помощи вузу, рассказал ТАСС председатель комитета по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга Андрей Максимов, присутствовавший на встрече.

"Состоялось в министерстве заседание комиссии во главе с руководителем департамента координации деятельности организаций высшего образования Минобрнауки Екатериной Бабелюк. По итогам заседания университету необходимо представить весь комплект документов по данному зданию с учетом пострадавшего оборудования. Это необходимо для принятия решения по выделению средств для ликвидации последствий обрушения", - рассказал ТАСС Максимов.

Обрушение в одном из корпусов Университета ИТМО на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге произошло 15 февраля вечером. В результате ЧП никто не пострадал. Занятия во всех зданиях университета на улице Ломоносова временно приостановлены и частично перенесены на другие площадки вуза. После обрушения Минобрнауки была создана комиссия под председательством Бабелюк, выезжавшей на место происшествия.