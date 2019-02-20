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Новая система обращения с ТКО

В Сахалинской области выявили случаи двойного начисления платежей за вывоз мусора

Руководителю управляющей компании внесено представление с требованием о производстве перерасчета

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Управляющая компания ООО "Холмск" на Сахалине направила в адрес собственников квартир квитанции по оплате организации и содержания мест накопления твердых бытовых отходов (ТБО) по незаконно завышенным тарифам. Возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили в среду журналистам в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

Ранее координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщал, что партия получила данные из более чем 20 регионов, в которых жители столкнулись с двойной оплатой за вывоз мусора. До 1 января 2019 года вывоз мусора оплачивался по общей квитанции за коммунальные услуги, теперь эта строчка вынесена в отдельный платежный документ. Вместе с тем в некоторых муниципалитетах строчка о вывозе мусора исчезла из общей платежки, а сумма за эту услуга осталась.

"Холмской городской прокуратурой приняты меры в связи с незаконным взиманием денежных средств с граждан за содержание жилья. В связи с этим в отношении ООО "Холмск" и его руководителя возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка ценообразования". Руководителю управляющей компании внесено представление с требованием о производстве перерасчета", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре, компания, как и полагается, убрала из общей квитанции строку оплаты за вывоз мусора, но незаконно заменила ее другой графой, начав таким образом взимать с владельцев квартир двойную сумму. В целях защиты жилищных прав граждан прокурором в суд направлено исковое заявление о запрете предприятием осуществлять незаконные начисления.

С 1 января в России стартовала так называемая мусорная реформа, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. Для перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.

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РоссияСахалинская областьНовая система обращения с ТКО
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