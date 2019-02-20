Минобороны Латвии заявило, что ложные письма от имени министра рассылали с серверов в РФ

РИГА, 20 февраля. /ТАСС/. Латвийские государственные учреждения получили письма с ложной информацией от имени министра обороны страны Артиса Пабрикса, которые были направлены якобы с расположенных в России серверов. С таким утверждением выступила в среду пресс-служба Министерства обороны Латвии.

"Ложные электронные письма за подписью министра Пабрикса были отправлены с расположенных в России серверов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства рассылка была произведена во вторник, 19 февраля.

В письмах утверждалось, что министр обороны 16 февраля посетил бар в Старой Риге, где принял участие в неких "двусмысленных развлечениях".

"Хочу поблагодарить наших специалистов по кибербезопасности из CERT.LV, которые очень оперативно ликвидировали фальшивые письма и выяснили, что они рассылались с российского сервера", - заявил Пабрикс.

По мнению Минобороны, рассылка писем являлась "способом в максимально широком масштабе дискредитировать министра обороны и сферу обороны в целом, чтобы стимулировать недоверие в обществе".