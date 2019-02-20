Путин предложил создать в России систему детских реабилитационных центров

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. В России могут появиться детские реабилитационные центры мирового уровня, которые заложат основу создания целой системы подобных учреждений. С таким предложением президент РФ Владимир Путин выступил, оглашая послание Федеральному собранию.

"Нужно с чего-то начинать и работа здесь предстоит большая. Давайте начнем с создания хотя бы двух детских реабилитационных центров мирового уровня, так же как мы делаем по перинатальным центрам, а затем будем двигаться дальше", - сказал Путин.

Российский лидер отметил, что самые сложные операции успешно делаются сейчас не только в федеральных, но и в региональных клиниках и центрах. "Однако на ряду с этим крайне важна и эффективная реабилитация. У нас просто не было никогда такой системы", - посетовал он.