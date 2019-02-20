{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

Путин предложил создать в России систему детских реабилитационных центров

Президент отметил, что самые сложные операции успешно делаются сейчас не только в федеральных, но и в региональных клиниках и центрах

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. В России могут появиться детские реабилитационные центры мирового уровня, которые заложат основу создания целой системы подобных учреждений. С таким предложением президент РФ Владимир Путин выступил, оглашая послание Федеральному собранию.

"Нужно с чего-то начинать и работа здесь предстоит большая. Давайте начнем с создания хотя бы двух детских реабилитационных центров мирового уровня, так же как мы делаем по перинатальным центрам, а затем будем двигаться дальше", - сказал Путин.

Российский лидер отметил, что самые сложные операции успешно делаются сейчас не только в федеральных, но и в региональных клиниках и центрах. "Однако на ряду с этим крайне важна и эффективная реабилитация. У нас просто не было никогда такой системы", - посетовал он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
Экс-главу юридического комитета Петербурга отпустили под залог
Юлия Осипова частично признала свою вину в мошенничестве
Читать полностью