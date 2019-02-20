Москалькова готова встретиться с украинским омбудсменом Денисовой в Афинах

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова может, по предварительным данным, встретиться с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой в ходе визита в Грецию. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе российского уполномоченного.

"Есть предварительная договоренность о возможной встрече между Москальковой и Денисовой", - сказал представитель пресс-службы.

Москалькова посетит Афины 20-22 февраля. Она примет участие в конференции по случаю 20-летия института омбудсмена Греческой Республики и проведет несколько рабочих встреч: с президентом Международного института омбудсменов Питером Тиндаллом и омбудсменом Греции Андреасом Поттакисом.

Денисова также написала в Facebook, что едет в Афины и рассчитывает встретиться там с Москальковой. "Улетаю в Афины, где проведу несколько встреч с коллегами <...> Хочу наконец лично пообщаться с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, которая прилетит в Грецию одновременно со мной", - написала украинский омбудсмен.

По ее словам, с коллегой она хочет обсудить "вопрос соблюдения Россией норм международного гуманитарного права" в отношении находящихся на территории РФ заключенных граждан России, а также задержанных ранее в Керченском проливе моряков. "Не оставлю без внимания тему предоставления им квалифицированной медицинской помощи и обеспечения надлежащих условий содержания",- уточнила она.