Экс-главу юридического комитета Петербурга отпустили под залог

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Бывшая глава юридического комитета Санкт-Петербурга Юлия Осипова частично признала вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере и была освобождена из-под домашнего ареста под залог. Об этом в среду сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга, удовлетворив ходатайство следствия, вынес постановление об изменении меры пресечения с домашнего ареста на залог в 500 тыс. рублей. Осипова частично признала вину", - говорится в сообщении.

Осипова подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По первоначальной версии следствия, она вместе с соучастниками с апреля 2015 года по май 2017 года похитила 14,6 млн рублей. Подведомственный юридическому комитету "Центр правового обеспечения" заключал с одной из фирм фиктивные договоры на юридические услуги, фактически их не оказывая. Теперь следователи установили, что соучастников у Осиповой не было.