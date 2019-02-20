Путин призвал молодежь активно пользоваться создаваемыми проектами для личностного роста

"Обращаюсь к молодежи, ваш талант и энергия, креативные способности являются самым сильным конкурентным преимуществом России. Мы это понимаем и очень ценим. Чтобы каждый молодой человек мог проявить себя, мы создали целую систему проектов и конкурсов личностного роста - это проект "Проектория", "Мой первый бизнес", "Я профессионал", "Лидеры России" и многие другие", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.

"Хочу подчеркнуть, все это, обращаюсь к молодым людям, создается, чтобы вы использовали эти возможности. Я призываю вас активно пользоваться этим, дерзайте, осуществляйте свои мечты и планы, приносите пользу себе, своей семье, своей стране", - добавил он.

Глава государства также обратил внимание на работающий в Сочи центр для одаренных детей "Сириус". "Настоящим созвездием стал молодежный сочинский "Сириус". Планировалось, что основанные на его модели центры поддержки одаренных ребят появятся во всех регионах страны в 2024 году, но коллеги говорят, что готовы сделать и это раньше, за два года. Такую работу на опережение можно только приветствовать", - отметил Путин.

Президент также заявил о развитии системы профориентации учащихся и выразил надежду, что российские компании, деловые сообщества активно будут участвовать в проектах в этой сфере.