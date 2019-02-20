Топилин: рост пособия по уходу за ребенком с инвалидностью коснется 460 тыс. человек

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Увеличение пособия по уходу за ребенком с инвалидностью затронет примерно 460 тыс. неработающих россиян. Об этом сообщил ТАСС глава Минтруда России Максим Топилин в кулуарах после оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию.

В послании Путин предложил поднять пособия неработающим родителям детей с инвалидностью почти в два раза. С 1 июля 2019 года размер пособия планируется увеличить до 10 тыс. рублей.

"Сейчас у нас получают порядка 460 тыс. человек. У нас детей-инвалидов 650 тыс., а 460 тыс. [человек] получают пособия по уходу, поскольку они должны быть неработающими, есть же, кто работает. Это не все", - сказал Топилин.

В пресс-службе Минтруда уточнили, что повышение выплат коснется не только родителей несовершеннолетних детей с инвалидностью, но и опекунов инвалидов с детства первой группы. Согласно действующему законодательству, ее размер составляет 5500 рублей. Среднегодовая численность получателей этого вида социальной помощи может достигать 470 тыс. человек, согласно данным Минтруда России.

По данным Федерального реестра инвалидов, на 1 января 2019 года в России проживают 670 тыс. 86 детей инвалидов, или 5,3% от общего числа людей с инвалидностью.

Пособия на первенца и второго ребенка

Меры поддержки по выплате пособий на первенца и второго ребенка семьям, в которых доход ниже двух прожиточных минимумов на человека, коснутся 70% семей, заявил Топилин.

"Сейчас [выплаты получают] 40-45%, а будет 70%. Если в абсолютных цифрах, то это от 250 до 370 тыс. по первому ребенку. По второму ребенку - там сложнее расчет", - сказал Топилин.

В среду Путин в послании Федеральному Собранию предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.