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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

Володин: главной темой послания Путина стала поддержка людей в сложной жизненной ситуации

В частности, по мнению председателя Госдумы, речь идет о пенсионерах и многодетных семьях

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию ответил на запрос тех россиян, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и предложил им конкретные меры поддержки.

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"Главное в этом послании, на мой взгляд, было решение проблем конкретного человека", - сказал спикер в среду в эфире Первого канала. "Причем в первую очередь это помощь тем, кому сложно, кто на пенсиях, это помощь многодетным семьям, неполным семьям, тем, у кого дома есть ребенок-инвалид", - продолжил он.

По словам Володина, это "вопросы, которые постоянно звучат". "Президент этот запрос на оказание помощи именно тем, кому сложно, кто находится за чертой бедности, реализовал в послании, услышал", - убежден политик.

В этой связи председатель Госдумы отметил, что для депутатов "очень важно как можно быстрее принять нормативную базу, законы". При этом он обратил внимание, что ряд законов будет приниматься с обратным действием, "отсчет пойдет с 1 января 2019 года".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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