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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

Топилин: методика оценки бедности в России соответствует международным стандартам

Министр труда отметил, что изменения методики подсчета числа бедных с целью манипуляциями показателями исключены

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Методика оценки бедности в России соответствует международным стандартам, ее изменение не планируется. Об этом заявил ТАСС в среду министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин после оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

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"Если что-то будет меняться, все равно мы будем исходить из сопоставимой точки с сегодняшним. Мы менять ничего не предполагаем... Учет каких-то других показателей для оказания помощи - это уже другая история <…> Методику, как считать будут - она считается по международным стандартам", - сказал Топилин.

Министр труда отметил, что изменения методики подсчета числа бедных с целью манипуляциями показателями исключены.

В своем послании Федеральному собранию Путин подчеркнул, что в 2000 году за чертой бедности находилось более 40 млн человек, сейчас это число сократилось до 19 млн человек, "но и это слишком много".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТопилин, Максим АнатольевичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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