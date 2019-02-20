В кабмине одобрили проект закона о реестре лиц, которые не могут усыновлять детей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект закона о создании реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями. Об этом сообщает официальный сайт кабмина.

"Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей" в части создания реестра лиц, которые лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, отстранены от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей, бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине, - говорится в сообщении. - Уточняется также порядок межведомственного обмена сведениями о таких лицах". "Это позволит исключить передачу детей на воспитание в семьи граждан, которые не могут быть усыновителями, опекунами, попечителями", - уверены в кабмине.

В правительстве напомнили, что Семейным кодексом РФ установлен запрет на усыновление ребенка или назначение его опекуном (попечителем) гражданина, лишенного родительских прав или ограниченного в родительских правах, отстраненного от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей, бывшего усыновителя, если усыновление отменено судом по его вине. "Вместе с тем анализ практики правоприменения выявил случаи передачи детей под опеку, попечительство или на усыновление таким лицам, - отмечается в сообщении. - Причиной таких случаев является отсутствие механизма обмена между компетентными органами сведениями о лицах, которые не могут быть усыновителями, опекунами, попечителями".

Согласно действующей редакции Семейного кодекса РФ, выписка из решения суда о лишении (ограничении), восстановлении (отмене ограничения) в родительских правах и отмене усыновления направляется судом только в органы записи актов гражданского состояния. Законопроект же предлагает установить обязанность суда направлять такие выписки также в орган опеки и попечительства. Это позволит органам опеки и попечительства вести учет таких лиц посредством внесения информации в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

Также предлагается расширить список обязательной к сбору и обработке информации, содержащейся в банке данных в анкете ребенка, оставшегося без попечения родителей. В настоящее время в анкете информация об образовании ребенка и трудоустройстве заполняется в свободной форме и только при наличии у органа опеки и попечительства этих сведений. Таким образом, предлагаемые изменения позволят обеспечить полноту сведений о ребенке, оставшемся без попечения родителей.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.