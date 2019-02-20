Число детей-инвалидов в России увеличилось почти на 4% за год

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Число детей с инвалидностью увеличилось в России за год почти на 4%, сообщила в среду уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Сегодня число детей-инвалидов за год выросло на 20 тыс. 329 (3,7%)", - написала она на своей странице в Facebook.

По словам Кузнецовой, в аппарат детского омбудсмена систематически поступают обращения от родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Люди жалуются на финансовые трудности, проблемы с оказанием реабилитационной помощи, невозможность устроиться на работу.

"Считаю, что предложенная президентом РФ мера по увеличению пособия по уходу за детьми-инвалидами до 10 тыс. рублей станет существенным подспорьем для таких семей, позволит улучшить их материальное положение", - отметила Кузнецова.

Она также обратила внимание на предложение президента Владимира Путина относительно упрощения прохождения медико-социальной экспертизы детям с ограниченными возможностями здоровья, "ухода от бумажной волокиты и цифровизации этой сферы". "Необходимо полностью исключить очередность и сделать прохождение медико-социальной экспертизы максимально комфортным для ребенка-инвалида", - подчеркнула Кузнецова.

Путин в своем послании Федеральному собранию предложил поднять пособия неработающим родителям детей с инвалидностью почти в два раза. С 1 июля 2019 года размер пособия планируется увеличить до 10 тыс. рублей. По словам главы Минтруда Максима Топилина эта мера коснется почти 460 тыс. человек.