Более 1,5 млн человек участвуют в проектах АНО "Россия - страна возможностей"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Более 1,5 млн человек участвуют в конкурсах "Лидеры России", "Я профессионал" и "Мой первый бизнес", которые являются флагманскими проектами автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей". Об этом рассказал в среду ТАСС генеральный директор организации, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

В среду в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин призвал молодых людей активно участвовать в создаваемых проектах личностного роста, таких как "Я профессионал", "Мой первый бизнес", "Лидеры России".

"Глава государства подчеркнул важность конкурсов и программ, которые помогают молодежи найти применение своим талантам и способностям. Флагманские проекты платформы "Россия - страна возможностей" ("Я профессионал", "Мой первый бизнес", "Лидеры России") за год проведения показали, что являются эффективными механизмами профессиональной и личностной самореализации граждан, помогают готовить самых востребованных специалистов. Сегодня эти проекты объединяют уже более 1,5 млн россиян", - сказал Комиссаров.

Он отметил, что тема подготовки кадров "проходила красной нитью через все обращения президента Федеральному собранию". "Этот вопрос был поставлен встык с решением таких приоритетных для страны задач, как обеспечение доступности медицинской помощи, модернизация системы образования, научно-техническое развитие страны. Решить эти задачи без высококвалифицированных специалистов крайне трудно", - подчеркнул собеседник агентства.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.