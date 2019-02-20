Косачев: мнение сенаторов по электронным визам повлияло на выводы Путина

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Рекомендации и предложения сенаторов о расширении практики применения электронных виз повлияли на выводы президента РФ Владимира Путина, озвученные в послании Федеральному собранию. Такое мнение выразил в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Полагаем, что и наш голос в этом смысле повлиял на выводы президента России", - написал Косачев на своей странице в Facebook по итогам оглашения послания президента.

Он напомнил, что в Совете Федерации и непосредственно в комитете по международным делам в последнее время вплотную занимались темой расширения практики применения электронных виз. "Провели специальный круглый стол в декабре прошлого года, где как раз и рекомендовали правительству выйти на решение о расширении такой практики", - отметил сенатор, подчеркнув, что для него лично эта тема была одной из важных в послании.

Президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, предложил упростить визовую процедуру для приезжающих в Россию туристов, в частности шире применять механизм электронных виз.

Об электронных визах

Федеральный закон, согласно которому граждане 18 стран получили право на въезд в Россию по электронным визам, заработал на Дальнем Востоке в начале августа 2017 года. Право на такой въезд предоставляется гражданам Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, Китая, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии.

Виза оформляется на специальном сайте и выдается на срок до 30 календарных дней с разрешенным периодом пребывания не более восьми суток в пределах региона РФ, в который осуществлен въезд. Желающие воспользоваться услугой должны не позднее чем за четыре дня до визита оформить заявку на специальном сайте и пересечь границу через определенный пункт пропуска.

Ранее сообщалось, что механизм электронной визы для иностранцев с 1 июля 2019 года заработает в Калининградской области.

Во время чемпионата мира по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля, иностранные болельщики, оформившие Fan ID и купившие билеты на матчи, могли приехать в РФ без визы.