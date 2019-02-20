Источник: гумпомощь из России с медикаментами и медоборудованием прибыла в Каракас

КАРАКАС, 20 февраля. /ТАСС/. Груз российских лекарств и медицинского оборудования прибыл в аэропорт Каракаса и в ближайшее время будет передан венесуэльской стороне. Об этом сообщил в среду ТАСС знакомый с ходом доставки груза источник.

"Груз прибыл, в ближайшее время он будет передан венесуэльцам. Время проведения церемонии передачи уточняется", - сказал собеседник.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в страну прибудет 300 т гуманитарной помощи из России, прежде всего это лекарства.