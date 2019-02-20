Музей Мирового океана в Калининграде откроет экспозицию в новом корпусе в 2020 году

КАЛИНИНГРАД, 20 февраля. /ТАСС/. Музей Мирового океана (ММО) в Калининграде рассчитывает к своему 30-летнему юбилею в 2020 году открыть экспозицию в новом корпусе "Планета океан". Об этом ТАСС сообщила директор музея Светлана Сивкова.

Строительство нового корпуса стоимостью 2,6 млрд рублей ведется в рамках федеральной целевой программы "Культура России" с конца 2013 года. С 2016 года функции заказчика строительства выполняет Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции, ремонту, реставрации Минкультуры РФ.

"Стоит заметить, что по всем планам мы должны были закончить корпус к чемпионату мира по футболу, но этого, к сожалению, по независящим от нас причинам, не произошло. Музею в 2020 году исполняется 30 лет, и мы очень надеемся, что откроем первую очередь экспозиции [в "Планете океан"] непосредственно к юбилею", - сказала Сивкова.

Экспозиция уже готовится

"Планета океан" - будущий главный корпус музея. Он станет одной из архитектурных доминант в центральной части города. Сооружение представляет собой шар высотой свыше 40 м, его внешний вид позволит на Земле увидеть, как планета выглядит из космоса.

"Планета океан" - уникальное сооружение как с точки зрения строительства, так и с точки зрения наполнения экспозиции. Экспозиция сложная, наукоемкая, создается с большим количеством партнеров", - отметила собеседница агентства.

Среди партнеров экспозиции она назвала Институт океанологии РАН, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Калининградский государственный технический университет, Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, Институт палеонтологии и почвоведения в Санкт-Петербурге, Росгидромет и другие.

Экспозиция включает три основные части - гигантские аквариумы, населенные живыми обитателями морей и океанов, морские коллекции, интерактивные комплексы. "Мы будем рассказывать, что представляет из себя Мировой океан, как человек должен взаимодействовать с океаном, как сохранить его и как сохранить себя", - пояснила Сивкова.

"Мы уже начали формирование новой экспозиции, приобретаются новые экспонаты. Большинство из них хранится в фондах, но некоторые, например 14-метровый скелет серого кита, уже представлены в экспозиции "Глубина". Сотрудники принимают участие в экспедициях, активно ведутся научные консультации. Сама тема - экология, человек и океан очень сложная и требует продуманности каждого шага", - подчеркнула она.

"Планета океан"

Пропускная способность комплекса после его открытия должна достичь 800 тыс. человек в год, его общая площадь составит 9973 кв. м. К основному девятиэтажному остекленному зданию-шару примкнут два трехэтажных корпуса. В одном из них разместится музейный образовательный центр "ОКЕАНиЯ", в другом - экспозиции и аквариумы.

Все внутренние этажи будут разделены на тематические лаборатории, которые рассказывают о том, как устроена Земля, как зарождается жизнь в океане, как формируются облака и циклоны, что происходит в атмосфере планеты. Будет работать также лаборатория космоса с кинопланитарием, рассказала директор ММО.

Аквариумы "Планеты океан" представят экосистемы, характерные для разных уголков Мирового океана. Самый крупный - высотой 8 м, пройдет через несколько этажей главного корпуса, в нем посетители смогут увидеть хищных обитателей морей, добавила собеседница.

Завершение строительства

По словам Сивковой, к настоящему времени уже завершены работы по строительству каркаса здания. Началось его остекление, в ходе которого потребуется собрать в единую картинку 1,2 тыс. стекол с оригинальными рисунками.

"Мы очень надеемся, что уже в этом году работы по строительству теплового контура, благоустройству прилегающей территории, подключению коммуникаций будут завершены и начнутся внутренние работы и оборудование здания", - отметила собеседница агентства.

Первый морской музей страны

Музей Мирового океана в Калининграде - первый в России комплексный морской музей, рассказывающий о природе океана и истории исследования его человеком.

Он предлагает экскурсии на знаменитые музейные суда - НИС "Витязь", с борта которого была измерена максимальная глубина Мирового океана, "Космонавт Виктор Пацаев" - корабль, входивший в состав флота Службы космических исследований АН СССР, на настоящую, сохранившую свою аутентичность подводную лодку Б-413, уникальный плавучий маяк "Ирбенский" и средний рыболовецкий траулер СРТ-129.

Филиал музея включает старейший ледокол страны - "Красин", который пришвартован в Санкт-Петербурге.