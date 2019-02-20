Новгородская область получит более 16 млн рублей на создание мобильного "Кванториума"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 февраля. /ТАСС/. Новгородская область получит более 16 млн рублей из федерального бюджета на создание мобильного "Кванториума" для детей, проживающих на селе. Об этом в среду сообщается на сайте правительства Новгородской области.

"На создание мобильного "Кванториума" для детей, проживающих в сельской местности и малых городах, Новгородской области будет выделено из федерального бюджета 16 млн 244 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, мобильный технопарк должен заработать уже осенью этого года.

Мобильный технопарк "Кванториум" - это детский передвижной комплекс, который будет создан на базе перевозной автомобильной станции. Помимо обучения детей по программам инженерной направленности, в мобильном "Кванториуме" будет организована дополнительная подготовка и ориентированное на практику обучение педагогов школ и организаций дополнительного образования технической направленности.

"Кванториум" в Великом Новгороде был открыт в 2017 году. В нем действуют секции "Биоквантум", "IT-квантум", "Энерджиквантум", "Дополненная и виртуальная реальность", а также "Геоквантум", "Робоквантум" и "Хай-тек". Обучение в учреждении прошли уже более 700 детей. В перспективе "Новгородский Кванториум" станет базовым региональным исследовательским центром в системе дополнительного образования детей в Новгородской области.

Детские технопарки "Кванториум" - площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Цель технопарков - способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии. Проект "Доступное дополнительное образование для детей" предусматривает создание до 2021 года в российских регионах на условиях финансирования из федерального бюджета 85 детских технопарков.