В заповеднике "Эрзи" в Ингушетии разработают 18 туристических маршрутов до 2024 года

МАГАС, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии разработают 18 новых туристических маршрутов до 2024 года в заповеднике "Эрзи" в горном Джейрахском районе республики, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона Юнус-Бека Евкурова.

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию поручил Минприроды провести детальную ревизию постановки на кадастровый учет всех природоохранных территорий. Путин также подчеркнул, что решение проблем в сфере экологии - задача для промышленности и науки, а также "ответственность каждого из нас".

"Ингушетии близка озвученная главой государства тема экологического туризма, который имеет серьезный потенциал в структуре проводимой нами работы по развитию туристской инфраструктуры и рекреационного кластера республики. По нашим планам, в рамках действующего заповедника "Эрзи" до 2024 года будут построены и разработаны 18 туристических маршрутов, молодежный экоцентр на 240 мест, 10 кемпингов, 7 площадок размещения палаточных городков и 1 гостиничный комплекс", - сказал Евкуров по итогам послания президента.

По его словам, социальные меры поддержки в республике требуют совершенствования и с учетом прозвучавшего послания региону предстоит подумать о внедрении новых подходов к механизмам поддержки. "Актуальным для республики станет запуск анонсированной президентом России программы "Земский учитель" по аналогии с "Земским доктором". Большинство республиканских школ - это сельские школы, таких у нас 74, в которых работает порядка 3,4 тыс. педагогов. Поэтому с нашей стороны будет составлен план, обозначены прогнозные потребности в учителях на селе и будем реализовывать программу", - отметил глава региона.

Евкуров также добавил, программа "Земский доктор" в республике реализуется, однако в настоящее время в сельских медицинских учреждениях не хватает порядка 25 врачей, потому "меры поддержки также будут способствовать решению этого вопроса".

Заповедник "Эрзи" расположен в Джейрахском районе Ингушетии - единственном горном районе республики.