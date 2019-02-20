Власти Иннополиса в 2019 году намерены увеличить население города до 5 тыс. человек

ИННОПОЛИС, /Татарстан/, 20 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Население города Иннополис в 2019 году году планируется увеличить до 5 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил мэр Иннополиса Руслан Шагалеев.

"В 2019 году, я уверен, что мы отметку в 5 тыс. жителей преодолеем", - сказал он.

По словам Шагалеева, на сегодняшний день в городе во время рабочей недели находятся более 4 тыс. человек. При этом около 3 тыс. человек проживают в городе постоянно, остальные приезжают в Иннополис на работу из Казани, Зеленодольска и близлежащих районов.

Ключевым фактором для роста населения города является жилье, здесь спрос превышает предложение. В очередь на аренду жилья могут встать только действующие сотрудники компаний-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) Иннополис, сейчас в ней 213 человек. С учетом возможного расширения штата компаний спрос на жилье еще выше. Стоимость аренды весьма демократичная - 7 тыс. в месяц за однокомнатную квартиру, 10 тыс. за двухкомнатную и 13 - за трехкомнатную.

"У нас в стадии строительства 732 квартиры - это два новых квартала, из них два дома уже заселено общей численностью 166 квартир. Еще 200 квартир мы заселяем в ближайший месяц, это большой дом в пятом квартале. Летом у нас также будет запущен еще такой же квартал на 366 квартир", - рассказал Шагалеев.

Помимо многоквартирных домов в городе расположен квартал с таунхаусами, на сегодняшний день построено 14 из 21 запланированного. По словам мэра Иннополиса, число жильцов в этих домах с каждым днем увеличивается. Большая часть квартир в этом квартале выкуплена или забронирована.

Культурный центр и общественные пространства

У самого молодого города России еще нет культурного центра, его планируется построить в 2019 году, поделился Шагалеев. Сейчас уже готов рабочий проект по его созданию.

"Там будет трансформированное пространство, которое можно использовать для проведения спектаклей, концертов, просмотра кино, различного рода мастер-классов, тренингов. Это такое место, в котором можно будет реализовывать различного рода мероприятия - культурные, досуговые, образовательные, профильные. Будем делать там хакспейс, лабораторию по робототехнике", - сказал он.

Центр разместится на территории парка, который также будет доработан в текущем году. В прошлом году город участвовал во Всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, но, увы, дойдя до финала, не получил приз. Власти Татарстана решили поддержать проект из бюджета республики.

"Мы планируем в этом году реализовать те задумки, которые есть, по созданию городского парка, в том виде, который достоин город Иннополис. В нем будет несколько различных тематических зон, условно разделённых между собой", - поделился мэр.

После доработки в парке появятся амфитеатр со сценой, зоны общения и отдыха, терраса, многофункциональный павильон, паркинг и главная площадь. Кроме того, здесь будут расположены общественные огороды, где жители города смогут сажать овощи на выделенных грядках.

Городской транспорт

По Иннополису с лета 2018 года ездят два беспилотных Яндекс.Такси. Каждый житель и гость города может прокатиться на нем бесплатно. По словам Шагалеева, город ничего не платит за это Яндексу, компания же использует Иннополис в качестве площадки для тестирования своей технологии.

Раньше из одного конца города в другой курсировал небольшой электробус "КамАЗ", но автопроизводитель принял решение приостановить его использование в Иннополисе. Шагалеев надеется, что в будущем электробус вернется на улицы города.

"Мы очень долго вели с "Камазом" переписку, к сожалению, безуспешно. Электробусы "КамАЗ" почему-то появились в Москве и Сколково, но не появились у нас. Может быть, это связано с финансами. Нам бы очень хотелось, чтобы они вернулись на улицы города Иннополис", - сказал он.

Все дороги в Иннополисе дублируются пешеходной и велосипедной инфраструктурой. Мэр отмечает, что с учетом небольших расстояний велосипед в городе пользуется особой популярностью.

"Про велосипедистов мы думаем, велосипедистов у нас очень много. Потому что для машин расстояния небольшие, пешком не всегда идти хочется, а вот велосипед - это очень удобно", - отметил Шагалеев.

О городе

Иннополис - город в России, расположенный в Республике Татарстан, его строительство началось в 2012 году, а в 2015 году он был открыт. В 2012 году постановлением правительства РФ здесь была создана особая экономическая зона. В Иннополисе создана собственная городская среда с жилой инфраструктурой, возможностями для образования и профессионального развития. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.