Кировская область в 2019 году презентует новый туристический маршрут "Деловая Вятка"

КИРОВ, 20 февраля. /ТАСС/. Кировская область разработала туристический маршрут "Деловая Вятка" (такое название носил Киров до 1934 года) о местном купечестве и особенностях современной деловой жизни региона. Презентация маршрута пройдет в 2019 году, сообщила ТАСС директор Центра развития туризма Кировской области Елена Данюшенкова.

"Центр развития туризма Кировской области" работает над включением региона в межрегиональные и федеральные туристические проекты. В 2019 году Центр презентует маршрут "Деловая Вятка", в рамках которого будут раскрыты особенности ведения бизнеса вятским купечеством, проведены параллели с системой предпринимательства дня сегодняшнего", - сказала она.

По его словам, проект позволит участникам маршрута узнать о сфере интересов вятского предпринимательства, торговых гильдиях на Вятке, деловых династиях, первых промышленных предприятиях и фабриках, Вятском пароходстве и успешной бизнес-карьере иностранцев на вятской земле. Маршрут экскурсии пройдет по исторической части города Кирова и займет порядка двух часов.

"Маршрут создан для привлечения интереса современных, успешных управленцев и бизнесменов, посещающих регион, к традиции предпринимательства на вятской земле. Общие законы бизнеса неизменны на протяжении веков, тем интереснее будет выявить "историческое вятское" в развитии деловой традиции "тогда" и "сейчас", - отметила директор Центра.

Торговля с Америкой

Как рассказала Данюшенкова, у вятского купечества богатая многовековая история. "Вятские купцы были известны не только в Российской Империи, но так же вели торговые дела за пределами страны - в Европе и Северной Америке. Купечество в Хлынове, а потом и в Вятке, играло совершенно особую роль... Именно купцы были законодателями моды, стояли у истоков городских традиций, выбирались городскими головами; у купцов были самые большие дома в городе, а их усадьбы могли занимать целые кварталы", - отметила собеседница агентства.

По словам Елены Данюшенковой, в Кировской области в настоящее время действуют более 120 маршрутов. Популярностью пользуются пешеходные маршруты по Кирову ("Романтическая Вятка", "Вятка театральная", "Дымка"), туры в города Советск, Нолинск, Слободской, Котельнич, двухдневные маршруты "Детский тур на Вятку" с посещением музея дымковской игрушки, музея мороженного и "Заповедника сказок", где живет Вятская Кикимора. Востребованы туры "Динозавры на Вятке" в Котельничский район, где расположено местонахождение парейазавров - ящеров пермского периода, и "Приключения снежного человека" в заповедник Нургуш, а также паломнические туры в село Великорецкое, куда ежегодно отправляется Великорецкий крестный ход.

"Центр развития туризма Кировской области" работает с 2013 года, занимается развитием внутреннего и въездного туризма на территории региона, организацией и проведением туристских событийных мероприятий (фестивалей, праздников, акций), семинаров, конференций, форумов, круглых столов по проблемам развития туризма, созданием и поддержанием туристской инфраструктуры. При нем работает туристско-информационный центр Кировской области (ТИЦ), сотрудники которого бесплатно предоставляют туристам информацию о городе и регионе.