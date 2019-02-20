"Росучебник" представил издания по функциональной грамотности педагогам в Пермском крае

ПЕРМЬ, 20 февраля./ТАСС/. Корпорация "Российский учебник" представила воспитателям детских садов и учителям начальных классов школ Пермского края книги, методические пособия, учебники, программы и электронные сервисы по развитию функциональной грамотности на региональной научно-практической конференции, которая прошла в Перми. Об этом ТАСС сообщила декан педагогического факультета Регионального института непрерывного образования при Пермском государственном национальном исследовательском университете Наталья Горбацевич.

"Воспитатели и учителя познакомились с совершенно новым направлением, новыми программами, и это стало для них основой для разработки образовательных программ на своих занятиях. Эта конференция организована корпорацией "Российский учебник" совместно с пермским региональным институтом непрерывного образования и министерством образования Пермского края", - рассказала она.

Термин "функциональная грамотность" появился в 1957 году, рассказывает автор издаваемых корпорацией учебников, ведущий научный сотрудник Института стратегии развития образования Марина Кузнецова. Это умение человека состоятся в нашем быстро меняющемся мире, способность вступать в отношения с внешней средой, быстро адаптироваться и функционировать в ней, справляться с нестандартными ситуациями. Очень важно формировать эти навыки с дошкольного возраста, чтобы ребенок был готов к взрослой жизни, был успешен и наши учебники помогают в этом.

"Одна из особенностей наших учебников в том, что у нас много ситуаций, когда программный материал начинается с проблемного вопроса, у нас есть нестандартные задания, задания с ловушками, с недостающими или избыточными данными, нерешаемые задачи - это все такие ситуации, когда ребенок должен применить все, что знает, сделать запрос на то, что не знает и понять путь между тем, что он не знает и тем как он будет это узнавать", - добавила Кузнецова.

По ее словам, упражнения, разработанные авторами корпорации "Российский учебник", помогают формировать жизненные навыки, учат слышать, слушать и понимать, как действовать в тех или иных ситуациях.

Воспитатели детских садов и учителя начальных классов школ Пермского края, всего 215 человек, обсуждали проблемы формирования и способы развития функциональной грамотности на региональной научно-практической конференции корпорации "Российский учебник", приняли участие в мастер-классах. "Впервые мы обсуждали вопросы формирования функциональной грамотности, эта тема оказалось очень востребованной", - добавила Горбацевич.

"Российский учебник"

Корпорация "Российский учебник" объединяет издательства учебной литературы "Дрофа", "ВЕНТАНА-ГРАФ", "Астрель" и цифровую образовательную среду LECTA. Деятельность издательств поддерживают профессиональные экспертные сообщества: академики и члены-корреспонденты РАН и РАО проводят профессиональную экспертизу учебно-методических комплектов и непосредственно участвуют в разработке научного ядра будущих учебников корпорации.