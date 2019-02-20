В 2018 году в России более 100 уголовных дел расследовались свыше трех лет

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России по поручению президента РФ за короткое время проанализирует проблему неоднократных продлений сроков следствия по экономическим уголовным делам. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

"Уже сейчас можно сказать, что это одна из наиболее существенных "болевых точек" отечественной правоохранительной системы", - отметил Куренной, говоря о проблеме, которую Владимир Путин обозначил в своем ежегодном послании Федеральному собранию.

В частности, сообщил Куренной, из почти 2 млн зарегистрированных в 2018 году в России преступлений 109 тыс. 493 составили преступления экономической направленности. "С превышением установленных Уголовно-процессуальным кодексом сроков в прошлом году было расследовано или прекращено около 300 тыс. дел. По более чем 7 тыс. уголовных дел срок расследования превысил один год", - сообщил Куренной.

"Есть и такие уголовные дела, срок расследования по которым превысил три года, их более сотни", - добавил он.

По его словам, "поручение президента РФ в самые кратчайшие сроки будет выполнено, соответствующие аналитические выкладки и предложения будут обобщены наиболее опытными специалистами Генеральной прокуратуры, в том числе на основе имеющегося в нашем распоряжении массива правовой статистики и сложившейся правоприменительной практики".

Статистика судов

Ранее в Верховном суде России привели данные о том, что хотя число рассмотренных за год судами уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности снижается, порядка 46% обвиняемых по таким делам в итоге освобождаются от наказания.

В 2018 году российские суды рассмотрели такие уголовные дела в отношении 1,7 тыс. лиц. В отношении 400 (24%) уголовные дела были прекращены судом. Приговоры были вынесены 1300 лицам (из них 500 обвинялись по статьям о мошенничестве). Среди осужденных за преступления в сфере предпринимательской деятельности 15% было назначено наказание в виде лишения свободы, 34% - условные сроки, 31% - штрафы, 5% - иные наказания, а 15% (около 200 подсудимых) были признаны виновными, но освобождены от наказания.

Согласно судебной статистике, в 2010 году за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности перед судом предстали 8 тыс. человек, в 2015 году - 2 тыс., в 2017 году - 1350. В 2017 году суды освободили от уголовной ответственности 20% таких подсудимых, еще 15% были освобождены от наказания.

Поручение президента

Выступая с посланием Федеральному собранию, Путин призвал отказаться от любых барьеров, ограничивающих деятельность отечественных предпринимателей. "Чтобы добиться тех масштабных целей, которые стоят перед страной, нужно избавляться от всего, что ограничивает инициативы бизнеса", - сказал он. Глава государства подчеркнул, что предприниматели не должны постоянно опасаться уголовного либо административного наказания и других рисков.

В частности, он подверг критике продление сроков содержания под стражей по экономическим преступлениям. "При расследовании так называемых экономических уголовных дел нужно жестко ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей. Сегодня это происходит порой без веских оснований. Например, из-за того, что не хватает времени для прохождения необходимых экспертиз или в результате затягивания следственных действий", - сказал он.

В качестве примера Путин привел ситуацию, когда заключенного под стражу ни разу в течение нескольких месяцев не вызывают на допрос. "Прокурор спрашивает, почему на допрос не вызывали? В отпуске был следователь, отвечают", - сказал президент.

Он согласился с тем, что загрузка в правоохранительных органах "огромная". "Но как так? У него [следователя] сидит человек за решеткой, а он в отпуске. И за несколько месяцев ни разу на допрос не вызвал. Такого не должно быть", - подчеркнул Путин и предложил Верховному суду и Генеральной прокуратуре "проанализировать еще раз эти проблемы и представить соответствующие предложения".