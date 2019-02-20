Первое стационарное отделение паллиативной помощи появится в Курске в 2019 году

КУРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Первое стационарное отделение для оказания паллиативной помощи появится в Курске на базе неврологического отделения городской больницы № 3. Всего на данный момент в такой помощи в регионе нуждаются более 3,5 тыс. человек, сообщил ТАСС врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в среду поручил ускорить принятие закона о паллиативной помощи, в которой на сегодняшний день нуждаются до 1 млн человек. По словам главы государства, в дальнейшем после оценки того, как законодательство о паллиативе будет действовать на практике, могут быть внесены и другие изменения.

"Курская область одной из первых в стране приступила к созданию системы паллиативной помощи - в регионе функционирует 249 коек для этой категории пациентов. Всего в такой помощи нуждаются свыше 3, 5 тыс. человек, 114 из них - дети. К июню этого года в Курске появится первое отделение паллиативной помощи на базе неврологического отделения больницы № 3. На его создание из областного бюджета было выделено более 11 млн рублей", - сказал Старовойт.

Как отметил врио главы региона, в 2018 года Курская область получила трансфер из резервного фонда правительства в размере 50 млн рублей. Средства были направлены на закупку обезболивающих препаратов, необходимых медицинских изделий и аппаратов для искусственной вентиляции легких на дому.

"С мая прошлого года паллиативная помощь в регионе оказывается в амбулаторных условиях. Есть и особые выездные бригады", - отметил Старовойт. В первом стационарном отделении в Курске паллиативную помощь будут оказывать не только пациентам, которые находятся в терминальных стадиях онкологических заболеваний, но и больным, перенесшим инсульт или страдающим деменцией.