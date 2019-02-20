Росрыболовство: вылов мидий в Черном море нужно ограничить ради сохранения популяции

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Ограничение вылова мидий в Черном море поможет сохранить их популяцию, сообщил журналистам замруководителя Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства) Василий Соколов.

По его словам, в ходе рабочего визита в Симферополь представители аквакультурных хозяйств высказали опасения о сокращении запасов мидий.

"Одним из поручений будет проведение исследований для оценки состояний запасов [популяции], а также, может быть, введение ограничительных мер по вылову мидий, чтобы сохранить этот ценный фильтрат, который очищает морскую воду", - сказал Соколов. Сейчас квот на вылов мидий нет, напомнил он.

По его словам, одной из причин опасений, что мидий в Черном море может стать меньше, стал рост популяции рапаны - моллюска, питающегося в том числе мидиями. Поэтому в правилах рыболовства могут снять ограничения на вылов этого хищника, "негативно действующего как на экосистему моря, так и на аквакультурные хозяйства", отметил Соколов.