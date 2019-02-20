Фонд Кадырова построил в чеченском селе новый дом художнику Вахиту Заураеву

ГРОЗНЫЙ, 20 февраля. /ТАСС/. Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова профинансировал строительство в Чечне нового дома с мастерской российскому художнику Вахиту Заураеву. Об этом в своем канале в Telegram сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Вахит Заураев в среду получил новый дом с творческой мастерской. Все работы по строительству дома финансировал РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова", - написал он, добавив, что до этого художник жил в "стесненных условиях". Как уточнили ТАСС в пресс-службе главы Чечни, дом построили в селе Алхан-Кала в Грозненском районе, где ранее проживал художник.

Кадыров также сообщил, что в период военных действий в Чечне сгорели более 200 картин Заураева. "Имя мастера широко известно в стране и за рубежом. Его выставки проходят в крупных музеях и престижных залах", - отметил глава региона.

Вахит Заураев - известный российский художник чеченского происхождения. С 1982 года состоял в Союзе художников СССР, ныне член Союза художников России. В 2002 году стал стипендиатом Министерства культуры РФ. В том же году ему было присвоено звание "Заслуженный художник Чеченской Республики". С 2000 года - член Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО.