ПСКОВ, 20 февраля. /ТАСС/. Геральдический совет при президенте РФ зарегистрировал герб и флаг Псковской области, которых до недавнего времени у региона не было. Об этом говорится на сайте областного правительства.

Ранее сообщалось, что Псковская область оставалась единственным субъектом РФ, у которого не было собственного флага и гимна, а установленный герб не соответствовал геральдическим нормам. В 2018 году указом губернатора Михаила Ведерникова был создан геральдический совет при администрации региона, которому было поручено разработать государственную символику региона: герб, флаг и гимн. Позднее среди жителей Псковской области был объявлен конкурс проектов официальных символов региона.

"Герб и флаг Псковской области официально зарегистрированы Геральдическим советом при президенте РФ. В соответствии с решением совета, который возглавляет герольдмейстер Георгий Вилинбахов, герб и флаг Псковской области внесены в Государственный геральдический регистр РФ с присвоением регистрационного номера и выдачей соответственного свидетельства", - отмечается в сообщении.

В конце декабря 2018 года депутаты Псковского областного собрания большинством голосов приняли законы о гербе и флаге региона. Итоговые эскизы символов прошли экспертизу и были одобрены на заседании Геральдического совета при президенте РФ. По итогам конкурса на лучший гимн победителем признана работа кандидата филологических наук, доцента, члена Союза писателей России, Международной ассоциации писателей и публицистов Татьяны Рыжовой.

Герб Псковской области представляет собой щит, увенчанный короной и лазоревой лентой с нанесенным девизом "Потягнем за Отечество". На флаге Псковской области изображены длань, выходящая из облака, и барс. По словам директора госархива Псковской области Валерия Кузьмина, на левой стороне флага нанесен узор "бегунок", изображенный на псковских храмах.