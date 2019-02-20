Bloomberg: Россия оказалась в конце рейтинга доступности наркотиков

ТАСС, 20 февраля. Россия заняла 48-е из 50 возможных мест в опубликованном в среду агентством Bloomberg "Глобальном индексе порока", который демонстрирует финансовую доступность наркотиков для жителей ряда стран мира.

Согласно данным рейтинга, в России стоимость "корзины порока", которая включает в себя грамм кокаина, грамм амфетамина, грамм марихуаны и грамм опиоидов, составляет $174, в то время как средний доход жителя страны в неделю равен $211. Это означает, что на приобретение такой "корзины" у россиянина уйдет 82,7% еженедельной прибыли.

По этому показателю РФ опережает лишь Китай и Японию, где на приобретение "набора" наркотиков уйдет 93,6% и 95,2% недельного дохода соответственно.

Самой доступной "корзина" оказалась в Люксембурге: для ее жителя она обойдется в $197, что составляет 9% от среднего недельного дохода ($2191). В первую пятерку также вошли Нидерланды (9,2% от дохода), Уругвай (11,5%), Коста-Рика (13,2%) и Чили (16,7%).

США разместились на 44-й строчке рейтинга. Стоимость "набора" там составляет $846. На его покупку американцу нужно потратить 70,4% еженедельного заработка ($1202).