В Сирии при поддержке населения будут привиты от полиомиелита 2,7 млн детей

ДАМАСК, 21 февраля. /ТАСС/. Минздрав Сирии проводит беспрецедентную по своим масштабам программу вакцинации против полиомиелита, которая охватит 2,7 млн детей в возрасте до пяти лет. В национальной кампании задействованы 9 тыс. медков и 128 тыс. добровольцев, прошедших специальные курсы подготовки. По всей территории страны, подконтрольной законной власти, ездят 2600 мобильных бригад. Поддержка населением вакцинации детей позволяет правительству Сирии рассчитывать на триумфальное завершение кампании.

"Население к нам приходит добровольно, никакого принуждения нет, люди осознают всю необходимость тотальной вакцинации юного поколения. Не зафиксировано ни одного отказа. К тем, кто сам не может прийти в стационар, выезжают мобильные группы медиков и проводят прививки дома", - рассказал журналистам начальник Санэпиднадзора провинции Кунейтра Башар Хейн.

Жительница Восточной Гуты Хуна Худейр постоянно вспоминает о том страхе, который она испытывала за жизнь своих детей во время оккупации этого района в пригороде Дамаска боевиками террористических формирований. Не хватало ни еды, ни воды, не было самых элементарных лекарств и ее дети часто болели.

"Какие прививки? Дети постоянно болели. Когда здесь были террористы, мы вообще жили без лекарств, и ничего с этим нельзя было поделать", - рассказывает Хуна. Она - одна из тысяч матерей, кто в последние дни ведет своих детей в один из двух тысяч медцентров, открытых по всей стране, прививать от полиомиелита. За годы войны в Сирии выросло целое поколение детей, которые никогда не прививались ни от каких болезней.

Масштабы кампании

Самая тяжелая ситуация остается в районах, которые либо контролировали, либо продолжают удерживать силы международной коалиции и террористические группировки. Тревожным остается положение в городе Ракка, разрушенном почти на 70% бомбежками американской авиацией. Там до сих пор под завалами остаются тела погибших и говорить о нормальной эпидемиологической ситуации не приходится.

До войны болезнь полиомиелит считалась здесь побежденной. Последний случай был зафиксирован в 1995 году. Все изменилось с появлением в стране интернациональных банд, инфекция проникла в страну из-за границы вместе с наемниками, считает сирийский Минздрав.

Начавшуюся в 2015 году кампанию вакцинации сотрясла трагедия - в провинции Идлиб из-за некачественной вакцины от кори, предположительно турецкого производства, погибли свыше 100 детей. Та вакцинация проводилась под контролем ООН в северо-западных районах, захваченных оппозицией.

Сегодняшние прививки делаются детям только после тщательной проверки лекарства на качество. Колоссальный объем работы - в одной только провинции Дамаск к кампании по вакцинации привлечены 1300 медиков и волонтеров.