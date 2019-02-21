В Бурятии стандарты "бережливых" поликлиник внедряются в 13 учреждениях

УЛАН-УДЭ, 21 февраля. /ТАСС/. Стандарты "бережливых" поликлиник внедряются в 13 медицинских учреждениях Бурятии, два года назад их опробовали только в двух. Об этом сообщила ТАСС в четверг первый заместитель министра здравоохранения республики Наталья Бухольцева.

В среду, 20 февраля, президент РФ Владимир Путин в традиционном послании Федеральному собранию поручил правительству уже в 2019 году утвердить высокие стандарты "бережливых" поликлиник.

"Пилотный проект "Бережливая поликлиника" у нас в регионе начали реализовывать в 2017 году детская городская поликлиника №2 и взрослая городская поликлиника №1 в Улан-Удэ. Сейчас эти медучреждения отрабатывают критерии новой модели, то есть они более глубоко работают по созданию новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, и на примере своей работы обучают специалистов других поликлиник. У нас еще 11 поликлиник - шесть городских и пять районных - в настоящее время обучаются технологии "бережливости" и внедряют ее у себя", - сообщила Бухольцева.

Цель проекта "Бережливая поликлиника" - оптимизация работы врачей, медсестер, организация работы персонала таким образом, чтобы сократить время ожидания приема и самого приема. Для этого в поликлиниках ведется переоборудование регистратуры, налаживаются система навигации для пациентов и служба регистратуры.

По данным администрации детской городской поликлиники №2, если раньше ожидание и оформление в регистратуре занимало около 14 минут, то сейчас - только две. Во взрослой поликлинике благодаря технологиям "бережливости" ожидание в очереди снизилось с 40 минут до 15.

"В национальном проекте "Здравоохранение" есть такое мероприятие - перевод организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на технологии "бережливого" производства. И у нас к 2024 году уже 61 учреждение (включая взрослые и детские подразделения поликлиник) должно перейти на "бережливое" производство", - сказала Бухольцева.

"Бережливые" поликлиники

Проект "Бережливая поликлиника" реализуется в России с октября 2016 года. В нем уже принимают участие не менее 300 поликлиник в 40 субъектах.

В рамках национального проекта "Здравоохранение" планируется перевести на "бережливые" технологии все детские поликлиники страны и не менее половины взрослых.