Глава РКЦ: интерес РФ и Китая к культурам друг друга помогает росту гуманитарных связей

ПЕКИН, 21 февраля. /ТАСС/. Двусторонний интерес России и Китая к культурам друг друга обеспечил новый импульс развитию гуманитарных связей между этими странами. Об этом заявила в четверг руководитель Российского культурного центра (РКЦ) в Пекине Ольга Мельникова.

"Россия и Китай уделяют пристальное внимание вопросам развития гуманитарных связей и контактов", - сказала она, выступая на российско-китайской научной конференции Института стратегического сотрудничества между Китаем и Россией при университете Цинхуа (ИССКР). "Взаимный интерес к культурам друг друга стал новой точкой роста и развития гуманитарных связей между нашими народами", - указала руководитель РКЦ.

По ее словам, "российско-китайские отношения характеризуются высокой динамикой, активными контактами, и являются образцом наиболее стабильных, зрелых и прочных связей между странами в современном мире". "Многообразие культур - это объективная реальность", - продолжила Мельникова. "При этом диалог соседствующих культур является на сегодняшний день истинной формой межнационального общения, а культура становится тем языком, на котором может быть построена вся система международных отношений", - подчеркнула она.

Мнение главы РКЦ разделили присутствовавшие на мероприятии китайские эксперты. Так, председатель ученого совета ИССКР Ху Сяньчжан сказал, что "будучи странами с богатейшей историей и культурой, Китай и Россия вносят несоизмеримый вклад в развитие человеческой цивилизации". "Руководствуясь призывом президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина развивать двустороннее сотрудничество, в том числе и в сфере культуры, образования и просвещения, РФ и КНР следует и дальше наращивать совместный опыт в этой сфере, содействовать развитию двусторонних обменов и налаживанию гуманитарных связей", - резюмировал он.

Конференция Института стратегического сотрудничества между Китаем и Россией "Востоковедение в России: научные исследования и база данных" состоялась в четверг в университете Цинхуа в китайской столице. В ней приняли участие представители ведущих научных кругов России и КНР, в том числе Института Дальнего Востока РАН, Центра изучения Китая и стран АТР Санкт-Петербургского государственного экономического университета, университета Цинхуа и других.

Институт стратегического сотрудничества между Китаем и Россией был основан в 2011 году, его главной целью является налаживание двустороннего сотрудничества в гуманитарной и научно-технической областях.