СМИ: в Исландии продлили разрешение на охоту на китов

ТАСС, 21 февраля. Министр рыболовства и сельского хозяйства Исландии Кристьян Тор Юлиуссон продлил разрешение охотиться на китов еще на пять лет, до 2023 года. Об этом сообщила в среду издание The Reykjavik Grapevine .

По его данным, речь идет о двух видах этих млекопитающих. "Ясно, что два этих вида китов в Исландии - финвал и малый полосатик - находятся в хорошем состоянии, и охота, которая ведется последние десятилетия, не оказала никаких значительных негативных эффектов на популяцию", - говорится в заявлении министра.

Как информирует агентство Agence France-Presse, квоты на охоту будут составлять 209 для финвалов и 217 для малых полосатиков ежегодно. Отмечается, что мировая общественность резко осуждает такую практику Исландии.