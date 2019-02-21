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СМИ: в Исландии продлили разрешение на охоту на китов

Министр рыболовства и сельского хозяйства страны Кристьян Тор Юлиуссон заявил, что речь идет о двух видах китов, охота на которых не оказала значительных эффектов на популяцию
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© AP Photo / Morgunbladid

ТАСС, 21 февраля. Министр рыболовства и сельского хозяйства Исландии Кристьян Тор Юлиуссон продлил разрешение охотиться на китов еще на пять лет, до 2023 года. Об этом сообщила в среду издание The Reykjavik Grapevine.

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По его данным, речь идет о двух видах этих млекопитающих. "Ясно, что два этих вида китов в Исландии - финвал и малый полосатик - находятся в хорошем состоянии, и охота, которая ведется последние десятилетия, не оказала никаких значительных негативных эффектов на популяцию", - говорится в заявлении министра.

Как информирует агентство Agence France-Presse, квоты на охоту будут составлять 209 для финвалов и 217 для малых полосатиков ежегодно. Отмечается, что мировая общественность резко осуждает такую практику Исландии.

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